I nerazzurri non vanno oltre il pareggio contro il Napoli, un pareggio che non fa troppo male alla classifica; ecco le pagelle.

SOMMER 6: a suo agio nella costruzione dal basso, non può nulla sul goal di Juan.

PAVARD 6: si becca un giallo per fermare un incursione centrale di Kvaratskhelia, ammonizione che gli costa la sostituzione all’intervallo. (Dal 46’ BISSECK 6: conferma le buone impressioni delle partite passate, ha personalità e tecnica).

ACERBI 6: ingaggia un bel duello con Raspadori che cerca di sgusciargli via in agilità, lui lo limita abbastanza bene.

BASTONI 7: attento dietro, corona la sua prestazione fornendo l’assist per l’1-0.

DARMIAN 7: molto attivo in avvio in fase offensiva, impegna Meret con un bel colpo di testa in tuffo. Gioia solo rimandata perché a fine primo tempo il goal arriva con un sinistro ravvicinato. (Dall’84’ BUCHANAN s. v.).

BARELLA 6,5: si registrano due sue conclusioni che finiscono alte ed un passaggio per Dimarco troppo corto che getta alle ortiche un contropiede molto promettente. Prova più che sufficiente. (Dal 71’ FRATTESI 6: cerca di dare la scossa ma non ci riesce fino in fondo).

CALHANOGLU 5,5: poco nel vivo del gioco, è provvidenziale a fine primo tempo in scivolata su Lobotka ma non riesce a far girare la squadra come al solito.

MKHITARYAN 5,5: inizia la gara con qualche errore tecnico ma cresce col passare del tempo. È stanco.

DIMARCO 6: stranamente impreciso sui cross, l’impegno e le corse su e giù per la fascia non mancano. (Dal 79’ DUMFRIES 5: si dimentica Juan Jesus sull’azione che porta al pareggio del Napoli segnato proprio dal brasiliano).

THURAM 5,5: i suoi allunghi creano problemi alla linea difensiva azzurra ma le sue conclusioni continuano a non andare a bersaglio, alcune terminano anche molto distanti dalla porta.

LAUTARO MARTINEZ 6: Meret si supera su un suo destro a volo e gli respinge un bel tiro ad inizio secondo tempo. Poco presente nella ripresa. (Dal 79’ ALEXIS SANCHEZ s. v.).

INZAGHI 6: continua ad affidarsi a chi gli dà le migliori garanzie ma alcuni interpreti avrebbero bisogno di riposare. I suoi non concretizzano quanto creato e confermano qualche problema di troppo in gestione.

