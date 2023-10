Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato dopo la vittoria per 0-3 dei nerazzurri sul campo del Torino: le dichiarazioni

Ecco le dichiarazioni di Simone Inzaghi a DAZN, a margine della vittoria della sua Inter contro il Torino.

MATCH- «Sono stati molto bravi i ragazzi, incontrare il Torino dopo la sosta non era semplice. Però secondo me siamo partiti bene, facendo cose importanti nei primi 20/25 minuti. Poi abbiamo perso un po’ le distanze, di fronte avevamo comunque un’ottima squadra: era una partita che temevo molto, complimenti ai ragazzi perché è una vittoria importantissima per i nostri tifosi»

SCHUURS- «Dispiace per Schuurs, è un giocatore bravissimo e un bravissimo ragazzo. E’ successo questo infortunio, Nicolò non meritava il giallo…stava facendo una buona gara. In quel momento l’ammonizione ha influito sul cambio, dovevo scegliere tra cui e Mkhitaryan».

PARTITA- «Sappiamo che le partite si giocano nei primi 60′. Il Torino ha tenuto un’intensità incredibile, poi come spesso succede l’intensità cambia. Con 5 cambi noi allenatori dobbiamo saperli sfruttare. E’ una vittoria importante, venire qui a Torino non è mai semplice»

THURAM- «Si è presentato nel migliore dei modi, dal 13 luglio è arrivato con buoni propositi. Si è inserito benissimo, ci sta dando soddisfazioni incredibili come tutti i suoi compagni.

DE VRIJ- «Dobbiamo tenere alta la concentrazione. De Vrij è un titolare come tutti gli altri, di volta in volta si dovrà scegliere. Stasera ha fatto una grande partita».

JUVE MILAN– «Si guarda la partita con serenità, vedremo un’ottima partita con due ottime squadre. Starò a casa coi miei bambini e mia moglie e la guarderò».

SALISBURGO- «Martedì saremo già in campo contro una squadra che ha vinto col Benfica, dovremo prepararla nel migliore dei modi perchè ne vale del nostro percorso in Champions. Lukaku? In questo momento sto pensando a quanto successo 30 minuti fa, poi c’è il Salisburgo. La mia attenzione è solo ed esclusivamente lì».

LAUTARO E IL RECORD DI IMMOBILE– «Mi viene in mente il record di Ciro perchè l’ha fatto con me. Lautaro ha fatto benissimo, è tornato alla grande dopo 14 ore di viaggio, grazie ad una squadra che lo mette sempre nelle condizioni migliori».

