Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo il fischio finale del match con la Juve

PRESTAZIONE – «Ci prendiamo questo pareggio, sappiamo che non è semplice fare gol alla Juve perché sono bravi a difendersi. Sotto 1-0 siamo rimasti concentrati e abbiamo fatto un grandissimo gol. Sul gol della Juve dovevamo fare meglio perché abbiamo perso una nostra palla e potevamo chiudere il tiro di Vlahovic. Poi abbiamo fatto la partita anche se non abbiamo creato tantissimo. Ma la Juve è un’ottima squadra, meritatamente ai vertici. Ci prendiamo questo pari per cui non avrei firmato alla vigilia perché volevamo vincere».

SI ASPETTAVA DI PIU’? – «Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, l’anno scorso è stata identica la partita e abbiamo perso. Anzi nel primo tempo avevamo creato 5 palle gol. Non è facile con la Juve ma siamo venuti a Torino per fare una partita di padronanza. Siamo stati bravi a non perdere le distanze dopo il gol».

JUVE RIVALE PER LO SCUDETTO – «Sono tutte squadre importanti, non ho visto Milan e Napoli ieri. Sono grandissime squadre costruite come Juve e Inter per stare ai vertici. Ma ci sono anche altre squadre che possono farsi sotto».

POCHE OCCASIONI – «Quello che avevamo previsto si è verificato. Sapevamo che la Juve sarebbe stata in attesa, loro sono bravissimi nelle ripartenze. Sapevamo di poter trovare qualcuno tra le linee ma loro erano molto bassi. Barella è stato bravo a stare più alto perché avevamo tanti giocatori che giocavano il pallone. Calhanoglu non era marcato a uomo come ci aspettavamo. Ma con una Juve che difende così bassa non è facile».

GESTIONE – «Puoi gestire 20 minuti finali di una gara, se no è complicato. Ora abbiamo Benfica, Napoli, ci mancano giocatori come Sanchez, Pavard e Bastoni a casa. Cuadrado e Dumfries non erano al meglio. Siamo in emergenza perché giochiamo tanto e abbiamo qualche problemino difficile da risolvere perché giochiamo ogni 48 o 72 ore».

ROTAZIONI – «Le abbiamo viste sempre e continuerò a farle. Col Benfica dovremmo recuperare Sanchez ma gli altri due saranno ancora fuori. Bisogna lavorare ancora di più».

