Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato nel postpartita del match col Monza, vinto dai nerazzurri per 1-5: le dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN, parla così un entusiasta Simone Inzaghi, dopo la vittoria della sua Inter sul campo del Monza nella 20^ di Serie A.

LAVORO – «Si è parlato tanto dell’Inter in questa settimana, noi abbiamo solo lavorato per preparare la partita. Stamattina ero molto tranquillo e fiducioso, perchè la squadra era concentrata. Sapevamo di affrontare un avversario di valore, ma abbiamo avuto il giusto approccio al match».

ARNAUTOVIC E SANCHEZ– «Di Arnautovic e Sanchez sono contento per come lavorano e per come stanno nel gruppo. Arnautovic ha avuto un infortunio importante, Sanchez è arrivato dopo…ma in quel poco che hanno giocato sono stati importanti. Sanchez ha segnato in Champions col Salisburgo che per noi è stato molto importante. I segnali, al di là dei gol e del minutaggio, sono questi. Stasera avevo problemi con le ammonizioni e con qualche affaticato, avevo finito i cambi per farli entrare».

POLEMICHE – «Per le critiche non è un problema. Lavoriamo tanto e ascoltiamo poco. Io in primis, ma anche i ragazzi. Domenica non avevamo fatto bene. Stasera a Monza abbiamo trovato un campo splendido, a differenza di alcune partite»

SUPERCOPPA – «E’ complicato difendere la Supercoppa, che difendiamo da 2 anni. Con la nuova edizione non sappiamo come andrà, è una cosa nuova per tutti. Sappiamo però di giocare una partita secca e andiamo con fiducia in Arabia, trovando altre 3 squadre che si trovano in un bel momento. Useremo tutte le nostre forze per sollevare il trofeo»

SCUDETTO – «Scudetto? Ascolto, non mi sono espresso nel sondaggio. Dobbiamo essere ambiziosi e cercare di fare più partite possibili. Las quadra sta facendo grandi cose e avendo una grandissima continuità, ma ci sono degli avversari molto preparati che ci stanno dando tantissimo filo da torcere. Sarà ancora lunghissima, mancano ancora 18 partite»

ASSIST DI TACCO DI THURAM – «Gesto bellissimo, ma… Udinese Lazio, andatelo a vedere…ho fatto un assist di tacco come quello di Marcus! Ha segnato Liverani. Parolo, vattelo a vedere! (ride)»

L’articolo Inzaghi a DAZN: «Polemiche? Noi lavoriamo tanto e ascoltiamo poco. L’assist di tacco di Thuram? Ne ho fatto uno uguale!» proviene da Inter News 24.

