Le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi dopo la gara disputata stasera in quel di San Siro contro la Roma

Ecco le parole ai microfoni di Inter TV dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi dopo la gara contro la Roma in casa.

«Dedica ai tifosi? Ci hanno trascinato come sempre fanno. Abbiamo bisogno di loro, non ci fanno mancare il loro sostegno. I ragazzi sono stati bravissimi, sempre concentrati. Hanno coperto il campo nel migliore dei modi. Bisogna essere bravi a capire che la vittoria può arrivare a dieci minuti dalla fine e non pronti via. Siamo stati intensi e lucidi. Siamo stati intensi, non abbiamo mai lasciato campo. Abbiamo vinto una partita importante che ci ha dato tre punti in classifica. Continuiamo così. Thuram? Merito del giocatore ed ei suoi compagni che lo mettono nelle condizioni di segnare. C’è tanto del suo. Dal 13 luglio lavora per migliorarsi e deve continuare così. Crescita mentale del gruppo? Siamo rimasti lucidi. Con il passare dei minuti è normale che ci si potesse innervosire. La squadra è rimasta concentrata, sono molto soddisfatto della prova di stasera. Atalanta Sarà una partita importante, difficile ma in campionato lo sono tutte. Loro stanno facendo un ottimo campionato. In casa ha vinto tutte le partite, non ha subito gol. Dovremo cercare di recuperare forze fisiche e mentali».

