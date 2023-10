Hakan Calhanoglu ha parlato dopo la vittoria conseguita dall’Inter contro la Roma nella 10^ di Serie A: le dichiarazioni

Ecco le parole di Calhanoglu nel post-partita del match tra Inter e Roma, con la vittoria dei nerazzurri per 1-0. Le dichiarazioni a DAZN.

PARTITA- «Importante stare sempre uniti e insieme, tutti sono importanti come ho già detto. Asllani sta crescendo, è un giocatore molto forte, ha tanta qualità. Si muove tanto, siamo forti e tutti quelli che entrano fanno sempre la differenza. Lukaku? Non voglio commentare»

CAMBIAMENTO DEL CALCIO- «Bella domanda, sta diventando moderno. Ho giocato in tanti ruoli, dipende dal sistema con cui giochiamo. Se avessimo giocato a quattro dietro, sarebbe stato diverso. Con il 3-5-2, da regista mi trovo bene sentendomi comodo. Sono cresciuto in fase difensiva, prima non avevo questa caratteristica».

Sto provando anche a essere più cattivo nei duelli davanti alla difesa. Sono un po’ lontano dalla porta, mi manca essere più avanti per tirare e fare gol. Credo che i miei compagni mi stiano aiutando tanto per fare assist. Le occasioni arrivano da sole, stare 20 metri indietro non è un problema. Brozovic? Avevo un bel rapporto con lui, ora siamo concentrati tutti insieme sul presente»

RIGORISTA DELL’INTER- «Sì, domanda non facile perché non voglio creare casini (ride, ndr). Ci sono altri che sanno calciare benissimo, come Lauti o Arna…Non è importante, è più importante l’accettazione delle situazioni a seconda delle volte»

CHAMPIONS- «Sì, quest’anno siamo più attenti a non perdere lucidità con squadre più piccole, con tanto rispetto. Pensiamo sempre alla prossima partita, senza sbagliare quello che abbiamo sbagliato. Quest’anno è iniziato bene, in spogliatoio c’è positività. Tutti sono uniti, nessuno è arrabbiato. Pensiamo ai nostri obiettivi»

L’articolo Calhanoglu a DAZN: «Sto cercando di diventare più cattivo nei duelli» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG