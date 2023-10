Le dichiarazioni del giocatore dell’Inter ai microfoni dopo la gara disputata stasera in quel di San Siro contro la Roma

Ecco le parole ai microfoni di DAZN del giocatore dell’Inter dopo la gara contro la Roma in casa.

LE PAROLE- «Ringrazio il mister per i minuti che mi sta dando. Voglio continuare a lavorare duro e poi vediamo cosa succede. Il mister mi ha chiesto di far girare la squadra. Comunque questa è anche una fortuna, davanti ho Calhanoglu che è uno dei play più importanti al mondo e lo ammiro. Sto migliorando tanto con lui e lo vedo. Mi dà tanti consigli, soprattutto di migliorare in fase difensiva che è vero»

LANCIO CHE HA INNESCATO IL GOL – «Cambiare il gioco mi piace, ho visto Dimash che era libero e poi lui fa un gran controllo. Sono stati bravi i ragazzi»

CRESCITA – «In questo anno e mezzo ci ho lavorato tanto, mi sento migliorato ma c’è da migliroare come in quella occasione: credevo ci fosse Frattesi, invece forse dovevo uscire io perché ero più vicino»

TENTAZIONE DI GIOCARE ALTROVE? – «È normale che tutti vogliono giocare, ma qui il centrocampo è forte. C’è stata una mezza voce, ma ho parlato con la società che mi voleva tenere e mi ha fatto sentire la sua fiducia, quindi ho deciso di rimanere. Sono contento di essere qui con questi ragazzi»

NAZIONALE- «Ora il ct nuovo mi sta aiutando e mi sta dando minuti. Sono tornato con due partite da 90′ e questo mi aiuta, speriamo di riuscire anche lì di raggiungere il nostro sogno»

LUKAKU- «Non ne abbiamo parlato, ognuno fa le sue scelte: lui ha fatto la sua e noi siamo contenti. Mi fermo qui, non voglio andare avanti nell’argomento perché non sono io a dover dire certe cose»

