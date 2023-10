Le dichiarazioni del giocatore dell’Inter Asllani ai microfoni dopo la gara disputata stasera in quel di San Siro contro la Roma

«Vittoria speciale? Fuori si è parlato tanto ma per noi era come le altre, preparata come le altre, con in palio punti importanti. siamo riusciti a vincere una gara difficile Sapevamo che giocavano molto bassi e siamo riusciti col nostro gioco a portarla fino in fondo, dai. Sto cercando di imparare sempre di più. Ringrazio il mister per i minuti che mi sta dando e per la fiducia, mi fa giocare in gare difficili come quella di oggi. Per me Calha è uno dei play più forti al mondo e devo imparare tanto da lui perché è forte e come ha detto lui siamo come fratelli, siamo sempre insieme.»

