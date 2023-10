La conferenza stampa dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi dopo la gara disputata stasera in quel di San Siro contro la Roma

Ecco le parole in conferenza stampa dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi dopo la gara contro la Roma in casa.

PARTITA – «Vittoria importantissima, meritata. Grande segnale della squadra che è sempre rimasta lucida in partita contro un’avversaria che ci ha messo in difficoltà in fase difensiva. Ma abbiamo vinto meritatamente una partita non semplice»

MATCH PIU’ CALDO? – «Insomma, qualche finale l’ho fatta e l’abbiamo fatta insieme. C’era un’atmosfera particolare, è normale. I nostri tifosi sono fantastici, ci aiutano tantissimo. Poi con tutte queste partite non c’è tempo per preparare le partite. Noi dobbiamo andare avanti nel nostro percorso, ogni giorno veniamo giudicati e noi cerchiamo sempre di fare il meglio per l’Inter»

JUVE AVVERSARIA SCUDETTO? – «Io dico che le griglie le lascio fare a voi. Io ai ragazzi chiedo tanti obiettivi. Vogliamo fare tantissime gare come nei primi due anni. Abbiamo tantissime reponsabilità, anche in Champions. Noi promettiamo il massimo impegno, poi vedremo quello che sarà»

DUE LEGNI COLPITI – «Devo essere sincero: un pochettinoero preoccupato. Ma ho sempre visto la squadra lucida, mai disunita. E i ragazzi non si innervosivano. Ho aspettato per i cambi perché la squadra mi piaceva. Sono contentissimo per chi è partito, per i subentrati. Adesso sabato saremo subito in campo»

POCA CONCRETEZZA? – «Probabilmente stasera nei primi 15′ dovevamo fare due gol. Una traversa di Calhanoglu, il tiro di Thuram… il nostro desiderio è quello di realizzare sempre. Abbiamo sbagliato pochissimo di fronte a un avversario di assoluto valore per merito loro, con un portiere bravo a intervenire sulle nostre occasioni. Poi devo ancora vedermi la gara e ho poco da dire ai ragazzi»

