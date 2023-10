Josè Mourinho, squalificato per il match tra Inter e Roma, ha rilasciato ugualmente delle dichiarazioni dopo il match

Ai canali ufficiali giallorossi, Josè Mourinho parla così della partita tra Inter e Roma, vinta dai nerazzurri per 1-0 nella 10^ di Serie A.

LE PAROLE- «Con tutta la stanchezza accumulata, poco tempo per preparare la partita, penso che i ragazzi abbiano fatto una gara importante. Penso che il feeling di tutto, non solo il mio, anche di loro, del proprio stadio era che la partita sarebbe finita con un pareggio. La squadra è stata tranquilla con tutte le difficoltà, sono stati ammoniti Mancini e Ndicka, due ammonizioni che sembravano scelte come quelle a Cristante e Paredes a centrocampo, l’Inter solo Pavard.

Mi dispiace per il risultato, i ragazzi hanno fatto uno sforzo importante, il gol era controllabile. Mi dispiace che non ci sia rispetto per i giocatori, l’atteggiamento di Maresca su Mancini e Ndicka dimostra tutto. Sono contento per il concetto di squadra nella difficoltà, non abbiamo avuto metà squadra a disposizione, Spinazzola, Dybala, Smalling, Renato Sanches, Pellegrini, venire qua con metà squadra con un altro regalo della Lega perché giochiamo domenica e non lunedì, i ragazzi sono stati bravi. Sono triste perché meritavamo di più»

