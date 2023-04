Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Mediaset dopo il match di Coppa Italia contro la Juve. Le dichiarazioni

Le parole di Simone Inzaghi a Mediaset dopo Juve Inter.

RISSA – «L’esultanza di Lukaku è stata fraintesa, esulta sempre così. Ne è scaturito un parapiglia non bello che ci priverà nel ritorno di Lukaku e Handanovic che sono due giocatori fondamentali».

PRESTAZIONE INTER – «Mi è piaciuta, hanno fatto una grande gara. La squadra è venuta su un campo difficile contro una squadra in salute comandando quasi tutta la partita. Purtroppo non abbiamo fatto gol e lo abbiamo preso in situazione evitabile. Ma è un bel segnale in un momento difficile. È il primo round, avremo il ritorno sul nostro campo a fine mese. Teniamo alla Coppa Italia e se vinciamo andremo a giocare».

LUKAKU NERVOSO – «Se Lukaku ha sentito qualcosa di troppo? Sì, si è percepito. Ha segnato ed esultato. Ma la fa sempre così e nel ritorno non avremo due giocatori importanti. Non è stato un bello spettacolo in una partita corretta e che era stata condotta bene dalla terna arbitrale».

GOL SUBITO – «Dovevamo uscire prima su Rabiot, due giocatori potevano evitare il cross. Poi abbiamo fatto una diagonale troppo stretta e Bastoni non è riuscito a rinviare il tiro di Cuadrado. Non dovevamo prendere quel gol, anche perché non c’erano state avvisaglie. Ma sono contento dell’aggressività e della determinazione. Il risultato poteva essere diverso ma mi prendo la prestazione. Non avrei cambiato giudizio anche se avessimo perso».

PROBLEMA GOL – «L’anno scorso siamo stato il miglior attacco, ora siamo il secondo o il terzo. È stato un problema che ci ha caratterizzato con Fiorentina e Spezia. Ma dobbiamo lavorare meglio, in questo momento le buone prestazioni non bastano. Oggi è un risultato importante, stiamo giocando tanto. Di solito non si giocano una semifinale di Coppa Italia e un quarto di Champions nello stesso mese».

RAPPORTO COI TIFOSI – «La nostra tifoseria è unica e impareggiabile. Sabato a San Siro abbiamo perso in casa ma la Curva ci ha incoraggiato fino all’ultimo minuto. Siamo l’Inter e tutti si aspettano risultati diversi, per questo c’è stato un richiamo da parte loro e della società. Oggi c’è stata una bella risposta da parte dei giocatori».

