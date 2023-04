Allegri a Sky: «Inter forte, non siamo delusi. Potevamo vincerla». Le dichiarazioni dell’allenatore della Juve

Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Juve Inter.

DELUSIONE PER IL PAREGGIO – «Non lascia delusione. Dobbiamo essere realisti. E’ stata una bella partita, tattica. Sapevamo delle difficoltà della partita perchè l’Inter è una squadra forte. Potevamo fare gol noi e loro nel primo tempo. Il secondo tempo la squadra è andata in screscendo, la sensazione era che potevamo vincere la partita. Su quella situazione più che ingenuità è saltato fuori tempo. L’errore è fatto quando la palla rimbalza, esce fuori, abbiamo visto Bastoni stoppare la palla, abbiamo fatto mirare Dumfries, invece bisognava uscire veloci sulla palla e magari non usciva niente. Magari andavamo a Milano con l’1-0 e veniva fuori un’alra partita. Così è una partita secca, una finale».

RISSA FINALE – «Io appena ha dato rigore sono andato via, la partita era finita. Per quel che è successo non lo so, ci sono l’espulsione di Lukaku, Cuadrado e Handanovic. La partita è andata via regolare, l’arbitro è stato bravo. In quella situazione lì è successo un po’ di confusione. Dispiace che non avremo Cuadrado per la prossima partita».

DI MARIA E VLAHOVIC – «Vlahovic nel primo tempo ha fatto una buona partita, ha fatto una bella giocata all’inizio quando poteva far gol Di Maria. Il primo tempo abbiamo rallentato un po’ troppo cercando Angel tra linee, occupavamo meno l’area e dovevamo essere più veloci. Quando ho cambiato sono entrati giocatori con caratteristiche diverse e c’è stata distribuzione del gioco maggiore. Quando c’è Angel in campo può fare la differenza e lo cerchiamo troppo, su questo bisogna migliorare. sono contento di tutta la squadra. Di Maria si è sacrificato, ci sono partite che si gioca meglio e altre peggio. però direi che hanno fatto bene fino a che sono stati in campo e chi è entrato ha fatto meglio».

OBIETTIVI – «Arrivare ad aprile ed essere dentro a tutte le competizioni… Ci dispiace essere fuori dalla Champions League, ma siamo dentro l’Europa League, magari ci meritiamo questo. Se se siamo bravi andiamo avanti in Europa League e ci giochiamo la semifinale, altrimenti ci fermiamo. Lo Sporting è una squadra forte. Se siamo bravi vinceremo e andremo in finale a Roma però giocando con l’Inter non è semplice. Poi in campionato bisogna fare i punti per rimanere tra le prime quattro. Giocare la Champions per una società è sempre la cosa più importante».

