Danilo, capitano della Juventus, ha parlato dopo il pareggio in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter: le dichiarazioni

Danilo, a Mediaset, ha parlato dopo il pareggio della Juventus contro l’Inter.

FINALE ACCESO – «Nulla di complicato. Lukaku ha segnato, ha zittito la curva e lì è normale che l’arbitro lo abbia ammonito e poi lo abbia espulso, è stato corretto secondo me».

RISSA FINALE – «La semifinale di Coppa Italia non è una partita normale, gli animi sono esaltati per la rivalità. E’ una cosa normale, poi chiaro che il rispetto debba stare sopra tutto ma in questi tipi di eventi è normale. Poi noi dobbiamo concentrarci sul campo e su cosa non abbiamo fatto bene oggi, mancano 90 minuti per prenderci la finale».

FALLO DI BREMER – «Lui sa di averla preso di mano, ma fa parte di un percorso di un giovane ha già dimostrato cosa può fare ma ha tanto da imparare. Quando pareggiamo o perdiamo è colpa di tutti, non solo sua. Come ho detto ci mancano 90 minuti per prenderci la finale».

POTEVA FARE DI PIU’ CON CUADRADO – «Ha 34 anni, quasi 35. C’era una rissa lì con più di 30 persone, non sono io il responsabile per portare Cuadrado via. Tra di noi ci parleremo ma non vi dirò nulla, è una cosa interna e lui sa quali sono le sue responsabilità».

