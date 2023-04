Conferenza stampa Inzaghi post Juve inter: le dichiarazioni del tecnico nerazzurro dopo il match di Coppa Italia

(inviato all’Allianz Stadium) – Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Inter.

COSA E’ SUCCESSO NEL FINALE – «Ci saranno le immagini, speriamo che si possa togliere questa ammonizione come penso sia successo con Lookman. Il ragazzo ha esultato, è stato frainteso, poi c’è stato il parapiglia che non è stato bello vedere. Mi viene da pensare che ho perso Lukaku e Handanovic per il ritorno che sono giocatori importanti».

COME STA LA SQUADRA – «Non siamo in un ottimo periodo, è normale che non si è contenti per quello che stiamo ottenendo in campionato. Dobbiamo lasciare da parte Champions e Coppa Italia, in campionato i ragazzi sanno le difficoltà che stiamo attraversando. Stasera la squadra ha condotto la partita, il mio giudizio non sarebbe cambiato al di là del pareggio al 95′. Devo vedere quello che è stato, abbiamo avuto tante situazioni. Penso a Brozovic, Mkhitaryan, con la partita che poteva cambiare da un momento all’altro. Il gol potevamo evitarlo, ma la squadra non si è disunita e alla fine abbiamo raggiunto il risultato. Il momento è difficile, a due giorni dalla partita persa con la Fiorentina. La squadra ha dimostrato corsa ed è un ottimo segnale».

PRIMO RISULTATO UTILE CON LA JUVE – «I risultati aiutano. Avrei voluto una vittoria, per come si era messa la gara ci prendiamo il pareggio. Con una vittoria al ritorno potremo fare un’altra finale ma sono contento di quello che ho visto in campo. I ragazzi avevano voglia di fare una grande partita contro un avversario di assoluto valore».

