Cesari: «Lukaku ha già esultato così. Rissa Il giudice sportivo può chiedere…» Le dichiarazioni dell’ex arbitro

Graziano Cesari ha analizzato così gli episodi da moviola in Juve-Inter e quanto accaduto nella risa finale. Le sue parole su Mediaset.

RIGORE – «Massa ci pensa un attimino prima di fischiare il rigore, l’immagine ci porta a concordare col provvedimento dell’arbitro: lo sa anche Bremer, che non protesta minimamente. A questo punto, Lukaku batte e segna, poi zittisce la curva avversaria e continua a dire muto. È stato ammonito dieci minuti prima, per un intervento in ritardo. È la stessa esultanza vista col derby, abbiamo visto anche l’esultanza di Leao in Napoli-Milan: evidentemente c’è una disposizione nuova di Rocchi, ma se non viene comunicato alle squadre è difficile da accettare».

RISSA – «Lukaku è stato bersagliato dopo il giallo su Gatti, indiscutibile. Da lì in poi si è innervosito: la gestualità dopo il rigore è dovuto a questa situazione. Non è una giustificazione, detto questo dopo l’espulsione di Lukaku è successo di tutto al triplice fischio finale di Massa. Cuadrado e Handanovic hanno una discussione, sembra che non succeda niente, invece si spintonano e tutti vanno verso di loro: in occasione del secondo giallo a Lukaku, Cuadrado era già stato ammonito. Scatta così il secondo giallo per lui e il rosso. A fine gara c’è una bolgia che coinvolge tutti».

PROVVEDIMENTI GIUDICE SPORTIVO – «Il giudice sportivo può chiedere la prova tv per vedere se ci sono altre situazioni da sanzionare nella rissa finale».

