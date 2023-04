Simone Inzaghi insiste ancora dopo l’espulsione di Romelu Lukaku: le dichiarazioni del tecnico dopo l’esultanza del belga

Simone Inzaghi, in conferenza stampa, ha così parlato dell’espulsione di Lukaku per l’esultanza provocatoria verso i tifosi juventini.

COSA E’ SUCCESSO NEL FINALE – «Ci saranno le immagini, speriamo che si possa togliere questa ammonizione come penso sia successo con Lookman. Il ragazzo ha esultato, è stato frainteso, poi c’è stato il parapiglia che non è stato bello vedere. Mi viene da pensare che ho perso Lukaku e Handanovic per il ritorno che sono giocatori importanti».

LA CONFERENZA COMPLETA DI INZAGHI POST JUVE-INTER

