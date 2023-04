Inzaghi a Prime Video: «Chance da titolare per Calhanoglu. Buon vantaggio, ma non dobbiamo gestire». Queste le parole dell’allenatore nerazzurro

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, a Prime Video ha parlato della partita di questa sera contro il Benfica.

MOMENTO – “Si sa che il nostro mestiere è così. Quando non si hanno risultati ci sono critiche. Ho la fortuna di riuscire a isolarmi e prendere tutto come stimolo per lavorare meglio con il nostro staff. Chiaramente l’andamento che sta avendo la squadra con qualche problema lo stanno avendo in tanti, giocando ogni tre giorni. Abbiamo avuto tanti problemi tra squalifiche e infortuni. Siamo l’Inter e dobbiamo competere in tutte le competizioni, nonostante la fatica, vogliamo aggiungere altre partite da giocare”.

PARTITA – “È il secondo tempo di una partita importantissima per noi. Abbiamo un buon vantaggio, ma non dovremo gestire, ma fare una partita intensa. Benfica corre tanto, dobbiamo coprire ogni parte del campo. All’andata avevo detto insieme, rimane anche per questa partita. E dico intensità perché loro attaccano insieme e ci creeranno problemi”.

POSSIBILITA’ PER CALHANOGLU – “Tante, come per quanto riguarda l’attacco. Giocando così tanto, qualche idea in testa ce l’ho. Gli ultimi allenamenti mi faranno decidere chi inizierà sapendo che chi subentrerà dovrà fare bene e darci una mano come a Lisbona”.

LUKAKU O DZEKO – “Li valutiamo. Sono due calciatori che si stanno alternando come Lautaro e Correa. Li ho tutti e 4 a disposizione e sceglierò”.

L’articolo Inzaghi a Prime Video: «Chance da titolare per Calhanoglu. Buon vantaggio, ma non dobbiamo gestire» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG