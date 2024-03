Simone Inzaghi è intervenuto a Sky Sport post Atletico Madrid-Inter, ecco le parole dell’allenatore dopo il ko in Champions

Ai margini di Atletico Madrid-Inter Simone Inzaghi ha parlato così a Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni dopo la sconfitta in Champions League.

ATLETICO MADRID-INTER – «C’è mancato quel gol che ci avrebbe portato ai quarti, ma i ragazzi devono essere fieri. Lasciamo la manifestazione da imbattuti, purtroppo è successo di uscire contro un avversario di valore che ha fatto una buona gara, soprattutto nella ripresa. Nei supplementari abbiamo avuto due-tre occasioni che dovevamo sfruttare meglio. Dobbiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo fatto, normale che ci dispiaccia per la società e per i nostri meravigliosi tifosi. Ma questo è il calcio, i rigori sono una lotteria e loro sono stati più bravi».

NON LA SOLITA INTER – «Sì nel secondo tempo, il primo e i supplementari li abbiamo fatti bene. Nella ripresa ci siamo abbassati e abbiamo permesso a Depay di segnare. Giocavamo contro un avversario di valore che ha perso una sola volta in casa nelle ultime 29 partite e che abbiamo affrontato nel migliore dei modi tra andata e ritorno».

ORA SCUDETTO – «Assolutamente sì, è un momento dispendioso. Abbiamo perso in Coppa Italia ai supplementari e in Champions ai rigori. Poi abbiamo perso una partita su 35, quest’anno fortunatamente abbiamo subito poche sconfitte. Ora abbiamo due giorni e mezzo per preparare la gara di domenica, poi avremo 15 giorni per recuperare. Chiaramente molti ragazzi andranno in Nazionale. Ma questa eliminazione non ci farà indietreggiare di un centimetro. Ho detto ai ragazzi di essere fieri e orgogliosi del percorso che abbiamo fatto anche quest’anno in Champions».

