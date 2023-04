Inzaghi a Sky Sport: «Benfica squadra di valore, ma ce la giocheremo». Queste le parole dell’allenatore dell’Inter

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, a Sky Sport ha parlato della partita contro il Benfica:

“Il Benfica è una squadra di assoluto valore che in Champions è imbattuta da 10 partite. Ha vinto il suo girone eliminando la Juve e arrivando davanti al Psg. Squadra tecnica che sta dominando il campionato, noi qui con le nostre convinzioni. Siamo contenti di giocarci un quarto di finale, ce lo giocheremo nel migliore dei modi.

Ci sono tanti ragionamenti da fare. Noi dobbiamo lavorare sempre di più e meglio. Le ultime partite le abbiamo viste, abbiamo fatto un solo punto, ma due ottime partite non coronate dai risultati. Dobbiamo insistere e usare tanta testa. Il calcio è fatto di episodi, non stanno girando nel modo giusto. Dobbiamo usare la testa e fare di più e non pensare alla sfortuna.

Il nostro obiettivo di inizio stagione era di arrivare a marzo, ora siamo arrivati ad aprile dentro a tutte le competizioni. Siamo in ritardo in campionato, domani vogliamo fare una grande partita. Le critiche ci sono, ma si va avanti pensando partita dopo partita sapendo quanto abbiamo fatto di straordinario in Champions. Sappiamo la forza dell’avversario, ma ce la giocheremo con le nostre armi”.

L’articolo Inzaghi a Sky Sport: «Benfica squadra di valore, ma ce la giocheremo» proviene da Inter News 24.

