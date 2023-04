Il tecnico ha rilasciato delle importanti dichiarazioni post vittoria sull’Empoli

Intervistato da InterTv, Simone Inzaghi ha analizzato la vittoria dell‘Inter sull’Empoli.

LE PAROLE- «Abbiamo fatto una gara importante, una vittoria che ci voleva. Nel primo tempo avremmo dovuto essere più veloci perché l’Empoli si difendeva bene, la ripresa è stata interpretata meglio e il gol di Romelu ha indirizzato la frazione»

GRUPPO– «Abbiamo avuto ottimi segnali da tutti, anche da chi aveva giocato meno, ma non avevo dubbi a riguardo. Tra settantadue ore torneremo in campo per una semifinale importante»

LUKAKU- «È stato bravo, sono contento per lui: sappiamo quanto abbia sofferto nei mesi dell’infortunio. Ci sta mettendo un impegno folle come i suoi compagni, siamo contenti per questi due gol»

ATTEGGIAMENTO- «Siamo riusciti a dare continuità alla partita di Champions. Sappiamo di essere in ritardo in campionato: nella ripresa abbiamo aumentato la circolazione, anche grazie al fatto che l’Empoli si muovesse più lentamente»

