Il centrocampista e capitano dell’Empoli Filippo Bandinelli ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta contro l’Inter

Le parole di Bandinelli dopo Empoli-Inter.

“Nel primo tempo abbiamo creato due palle gol, nel secondo tempo sono riusciti a trovare la rete e lì non siamo stati lucidi a difendere l’1-0. Quando ti sbilanci con queste squadre rischi di subire gol, il rammarico è come abbiamo subito il secondo gol. In questo momento non dobbiamo perdere la lucidità e non bisogna fare drammi, bisogna affrontare le prossime gare con energia. C’è dispiacere ma abbiamo giocato contro una squadra che è in semifinale di Champions League, abbiamo cercato di metterli in difficoltà. Siamo un grande gruppo, dobbiamo avere la forza di uscire da questa situazione“.

L’articolo Empoli, Bandinelli: «Perso con una semifinalista di Champions, ma siamo rammaricati» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG