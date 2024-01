Inzaghi: «Allegri non è maleducato. Episodi arbitrali? Non li ho rivisti, ma è giusto accettarli…». Le dichiarazioni

Inzaghi a Dazn ha parlato anche dello scontro diretto della Juve dopo la vittoria contro la Fiorentina.

SE PENSAVO ALLA JUVE? – «Ho pensato solo alla Fiorentina, perché ragioniamo in questo modo. Non si fanno classifiche fittizie, recuperi… Dobbiamo guardare giorno dopo giorno. Venivamo da due finali, i ragazzi hanno dato tanto. Adesso gli ho dato due giorni di riposo perché se lo meritano, è dal 13 luglio che spingono tanto. Firenze tappa importante per noi».

SUGLI EPISODI ARBITRALI? – «Non ho rivisto e non ho sentito Marelli. Gli episodi sono lì, fatti per giudicare e vedere. Hanno impiegato tanto tempo perché erano da rivedere. Indipendentemente se il rigore è stato assegnato o meno, è giusto accettare quello che decidono. Ci sono due persone al Var e una in campo, che tra l’altro ha arbitrato molto bene. Sono valutazioni, devono scegliere in un attimo ed è difficile».

PARTITA DA AGGREDIRE CON LA JUVE? – «Una partita tra le due squadre che stanno avendo un cammino impressionante. Cercheremo di fare del nostro meglio. Affrontiamo una squadra che sta facendo praticamente lo stesso nostro percorso, dovremmo prepararci. All’andata non fu una partita spettacolare, adesso giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi che per noi sono importantissimi. Stasera abbiamo sofferto tantissimo insieme a loro, ci hanno spinto fino alla fine».

SULLE BATTUTE DI ALLEGRI – «Nessun fastidio, non penso ci sia stata maleducazione. molto tranquillo, il mio unico pensiero era alla Fiorentina. Da martedì penserò alla Juve».

CI SIAMO VESTITI DA ARANCIONE PER DIRE SINNER SIAMO NOI? – «Tante volte la mettiamo in trasferta, anzi complimenti a Sinner perché ha fatto una cosa che mancava da tantissimo tempo. E’ un esempio per tutti i giovani che iniziano uno sport».

