Italiano a Dazn ha commentato la sconfitta della Fiorentina con l’Inter citando anche quella di misura con la Juve.

DIFESA – «Siam tornati a mettere in fuorigioco spesso gli avversari. Sono stati bravi i ragazzi a risalire. L’Inter ha lavorato di mestiere con un blocco su Parisi nel gol di Lautaro, non dobbiamo permetterlo. I blocchi nel calcio non vanno fatti, io non li alleno più. Non l’ho visto, ma si poteva anche fischiare. Se perdi per un’occasione del genere ti fa rosicare».

MANCA CONCRETEZZA CON LE BIG? – «Sia con la Juve che oggi si poteva fare qualcosa in più. In generale perdiamo perché loro sono più forti di noi sotto tutti i punti di vista. Ci rimangono soltanto le ottime prestazioni contro la prima e la seconda della classifica».

