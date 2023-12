L’allenatore della Salernitana, Filippo Inzaghi, è intervenuto così sul futuro di Boulaye Dia, accostato al mercato del Milan

Intervenuto in conferenza stampa in vista di Fiorentina Salernitana, il nuovo tecnico dei campani, Filippo Inzaghi, ha parlato così delle numerose voci di mercato relative a Boulaye Dia, accostato anche al Milan.

LE PAROLE – «Non mi interessa nulla, non so neanche se esiste il mercato. Le idee sono chiare, io e il direttore siamo in sintonia e abbiamo in mente quello che dobbiamo fare ma non voglio pensare a quello che sarà. Noi abbiamo le potenzialità per far bene e lo stiamo dimostrando, le mie parole si sono tramutate in fatti e dobbiamo continuare su questa strada».

