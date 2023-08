L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è soddisfatto di quanto fatto dalla sua squadra e dai suoi dirigenti anche se il loro lavoro non è ancora concluso.

Nel corso delle interviste post Inter-Monza Simone Inzaghi ha parlato a lungo anche di mercato; ecco le sue parole a DAZN. “La ferocia difensiva deve essere un nostro punto di forza. I ragazzi si sono applicati: non dimentichiamo che non c’era Acerbi e che dopo pochi minuti Darmian ha avuto una distorsione alla caviglia. Eravamo corti in difesa”.

Matteo Darmian

“Ma creiamo sempre tanto. Dobbiamo migliorare sicuramente nella fase di non possesso. Rosa completa No, abbiamo assolutamente bisogno di un difensore importantissimo, perché siamo scoperti. La società lo sa e sta lavorando h24. Ci sono degli obiettivi che dobbiamo assolutamente centrare, non dimenticando che abbiamo perso giocatori importanti per il campionato. Lo meritiamo tutti: dall’allenatore a questo splendido gruppo“.

L’articolo Inzaghi avverte la società: “Abbiamo assolutamente bisogno di un difensore” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG