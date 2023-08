L’ultimo obiettivo di mercato dell’Inter è Benjamin Pavard: i nerazzurri pensano alle alternative in caso non arrivasse

Il piano A per il mercato Inter in difesa porta a Benjamin Pavard del Bayern Monaco: obiettivo ampiamente dichiarato e confermato da Inzaghi e Marotta. La Gazzetta dello Sport fa il punto su quelle che potrebbero essere le alternative in caso di mancato arrivo del francese.

Sulla rosea si legge: «Se i tedeschi si dimostrassero intransigenti, il tesoretto nerazzurro servirebbe per un cosiddetto “piano B” che risponde ai nomi dei soliti noti (e non solo). Tra questi, il più gettonato resta quello di Trevor Chalobah, su cui non sono escluse aperture dell’ultim’ora da parte del Chelsea. Resta in corsa anche il 24enne Japhet Tanganga, che il Tottenham libererebbe senza troppe reticenze ma che non scalda più di tanto i vertici di Viale della Liberazione. Difficile, se non impossibile, un ritorno di fiamma per Tomiyasu. Nel ventaglio di alternative non sono nemmeno esclusi nomi a sorpresa».

L’articolo Mercato Inter, ecco le alternative in difesa a Pavard: tutti i nomi proviene da Inter News 24.

