L’attaccante argentino non rientra più nei piani dei nerazzurri ma contemporaneamente non ha offerte sul mercato.

L’Inter non riesce a trovare una sistemazione a Joaquin Correa: il Tucu ha deluso ampiamente nelle sue prime due stagioni in nerazzurro. Questo, unito al suo alto costo di partenza ed al suo lauto stipendio, rende però difficile anche una sua cessione; offerte soddisfacenti per la società, che lo pagò più di 30 milioni, e per lui non ne arrivano.

esultanza gol Joaquin Correa

La Gazzetta dello Sport sottolinea pure come Simone Inzaghi, suo grande sponsor, non lo abbia considerato ieri sera quando c’era da sostituire Lautaro Martinez: al posto del Toro ha preferito inserire un centrocampista. Anche il tecnico ha gettato la spugna sull’ex Lazio? Non ufficialmente visto che alla stampa il tecnico ha negato questa versione. In caso di addio, l’Inter sarebbe pronta a tesserare Alexis Sanchez svincolatosi dall’Olympique Marsiglia.

