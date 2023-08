Perr Schuurs resta un obiettivo di mercato dell’Inter, soprattutto in caso di mancato arrivo di Pavard: ecco cosa ha detto Juric

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari, l’allenatore del Torino, Ivan Juric ha parlato di alcuni temi di mercato, tra cui l’interesse da parte di alcune squadre, tra le quali anche l’Inter, per il difensore Perr Schuurs.

LE PAROLE – «Lui e Samuele Ricci sono giovani e in crescita, hanno avuto proposte ma non sono state soddisfacenti per la società. Sappiamo però che sul mercato può ancora succedere di tutto».

