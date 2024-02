Riccardo Cucchi ha fatto un paragone tra l’allenatore dell’Inter simone Inzaghi e Klopp, a pochi giorni dal confronto con la Juve

Ai microfoni di Radio Napoli Centrale, Riccardo Cucchi si esprime così sul gioco dell’Inter proposto da Simone Inzaghi, mettendo in guardia i nerazzurri dalla Juve.

INZAGHI E INTER – «Inter-Juventus? L’Inter è più forte, ha più qualità, più soluzioni. L’Inter è la squadra che più di tutte riesce a giocare in verticale, non predilige il palleggio, cerca di verticalizzare, Inzaghi è stato bravo da questo punto di vista. Credo che stia ripercorrendo il lavoro di Klopp, con le dovute differenze, sia chiaro. Attenzione alla Juventus, però. Quando hai la Juventus sul collo giochi sempre nervosamente. Devo dire che Allegri non ha lavorato male, ha avuto coraggio e ritrovato Vlahovic, anche grazie a Yildiz»

