Il tecnico della Salernitana Filippo Inzaghi non è riuscito a risollevare le sorti della squadra, col futuro sìche sembra ormai segnato

Come rende noto Sky Sport, il futuro di Filippo Inzaghi sulla panchina della Salernitana è tutt’altro che roseo.

La recente sconfitta con l’Empoli per 3-1, il presidente Iervolino e il direttore generale Walter Sabatini sembrano propensi a effettuare un cambio in panchina. Filippo Inzaghi, subentrato a Paulo Sousa lo scorso ottobre, non è riuscito a migliorare le prestazioni della Salernitana, attualmente fanalino di coda in classifica. La prossima partita vedrà la Salernitana affrontare l’Inter a San Siro, ma è improbabile che i due fratelli Inzaghi saranno avversari.

