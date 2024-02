Il tecnico dell’Inter ha sciolto le riserve sulla formazione che affronterà oggi la Roma: ecco chi indosserà la maglia da titolare

Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha preso una decisione per quanto riguarda la formazione titolare dell’Inter che alle 18 scenderà in campo all’Olimpico contro la Roma.

Ad indossare la maglia da titolare sulla fascia destra sarà Matteo Darmian, con Dumfries pronto a subentrare a partita in corso per far rifiatare l’italiano.

L’articolo Roma Inter, la decisione DEFINITIVA di Inzaghi: ecco chi giocherà sulla fascia destra proviene da Inter News 24.

