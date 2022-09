Il tecnico dell’Inter sia in conferenza stampa che nelle interviste di presentazione al match di stasera ha usato spessissimo ila merine opportunità.

Simone Inzaghi a Sky Sport crede che i suoi contro il Bayern Monaco possano con una buona prestazione mettersi alle spalle la delusione per il brutto derby giocato. “Deve essere una grande opportunità. Sappiamo che il Bayern è tra le favorite per vincere la Champions, ma siamo l’Inter e dovremo fare una grande gara davanti al nostro pubblico per tenerla sempre in equilibrio. C’è delusione per il derby, sappiamo cosa rappresenta per noi e per i tifosi”.

Simone Inzaghi

“E’ un risultato che non ci aspettavamo, analizzando la partita si poteva fare meglio. Abbiamo creato tanto alla fine, ma quei 25′ di défaillance ci sono costati tre gol e la partita di conseguenza. Ci sono momenti in cui dobbiamo tutti fare di più, anche le altre squadre sono lì nel giro di due punti. Il campionato va più lento, toccherà a me cercare di sistemare le cose. Siamo ben coscienti di ciò che andremo ad affrontare e della difficoltà della partita, loro sono fortissimi ma noi dobbiamo cercare di metterli in difficoltà. Onana titolare? Eccetto Lukaku, sono tutti disponibili. Ho ancora l’allenamento di domani, come sempre cercherò di fare le scelte migliori per la partita che andremo ad affrontare“.

