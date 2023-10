Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha rilasciato una dichiarazione dopo la vittoria conseguita contro la Roma: le parole

In conferenza stampa post vittoria, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi si dice preoccupato per una spetto del match con la Roma.

DUE LEGNI COLPITI – «Devo essere sincero: un pochettino ero preoccupato. Ma ho sempre visto la squadra lucida, mai disunita. E i ragazzi non si innervosivano. Ho aspettato per i cambi perché la squadra mi piaceva. Sono contentissimo per chi è partito, per i subentrati. Adesso sabato saremo subito in campo»

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE

