L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha ammesso di essere rammaricato per la sconfitta di oggi ma fra 3 giorni c’è una finale.

Simone Inzaghi ha parlato della sconfitta di Napoli in conferenza stampa. “Senz’altro la partita l’avete vista. Abbiamo lasciato un po’ il palleggio al Napoli, ma eravamo abbastanza in controllo e rischiato poco. C’è stata l’ingenuità dell’espulsione che ha condizionato la gara, ma i ragazzi sono stati bravi nel secondo tempo. C’è delusione per la sconfitta, perché venivamo da otto vittorie consecutive e sapevamo che avremmo trovato più spazi nella ripresa. Dovevamo essere più bravi dopo il pareggio”.

delusione Inter

“Abbiamo una finale tra 72 ore contro una squadra in forma. Oggi è stata una partita dispendiosa, dobbiamo essere bravi a a distribuire le forze. Gerarchie in attacco? Ho delle idee chiaramente. Nelle due semifinali col Milan ho scelto la formazione che mi sembrava quella più idonea, ma non è detto nulla in vista delle prossime partite. Ho avuto risposte importanti oggi e col Sassuolo, ma non solo da Lukaku. Anche altri che hanno giocato meno mi hanno dato buone risposte. Sappiamo che in campionato il percorso non è stato soddisfacente. In coppa siamo stati straordinari, ma dobbiamo essere bravi perché le finali è bello centrarle, ma è ancora più bello vincerle“.

