Marco Tardelli, ex calciatore, ha parlato su Rai nel programma 90 minuto della Juventus e di Allegri. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «È stata anche una stagione tribolata dagli infortuni. Non è una stagione positiva, non lo è stata. Uscire da Champions ed Europa League mi sembra una roba che per la Juventus non va bene. Erano anni che non succedevano così tanti problemi alla Juve. Allegri ha avuto la forza di resistere, è stato l’unico al comando. Nessuno lo ha aiutato, non c’è nessuno in questo momento alla Juve capace di aiutarlo».

