Inzaghi: «Dovremo essere bravi a soffrire tutti insieme…». Le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match tra Barcellona ed Inter. Ecco le parole del tecnico nerazzurro:

PARTITA– «All’andata avevo detto che venivamo da una sconfitta e che avevamo una grande opportunità. Domani sarà importantissima ai fini della qualificazione: il giorno del sorteggio sapevamo di dover fare qualcosa di straordinario. Sappiamo che domani sarà dura, ma siamo l’Inter e dovremo cercare di fare la nostra partita, consapevoli che dovremo affrontare delle difficoltà. Dovremo essere bravi a soffrire tutti insieme»

XAVI, “INTER DIFENSIVA”– «Mah, non sono d’accordo. Nei primi sei-sette mesi dell’anno scorso abbiamo giocato un bellissimo calcio. Ci sono partite che vengono in un momento particolare, noi veniamo da un momento particolare e all’andata venivamo da due sconfitte. Nel secondo tempo la squadra mi ha soddisfatto come nel primo, abbiamo sofferto insieme con un blocco basso, perché in quel momento volevamo togliere spazi al Barcellona che sappiamo quanta qualità ha».

