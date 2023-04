Inzaghi, futuro già segnato. L’Inter alla ricerca del sostituto dell’allenatore piacentino da settimane

Il che non significa che la posizione di Inzaghi non sia sotto osservazione. Qui non si parla di futuro, benintesi, quello è già segnato. E la ricerca del sostituto è già iniziata da settimane. Qui si ragiona di partita in partita.

La trasferta di Lisbona di martedì non sembra essere decisiva per la panchina. A meno, però, che la squadra non crolli, dal punto di vista della prestazione e soprattutto del risultato: in quel caso, niente può essere escluso. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Inzaghi, futuro già segnato. L’Inter alla ricerca del sostituto da settimane proviene da Inter News 24.

