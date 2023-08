Il tecnico dell’Inter ha incontrato in vacanza l’ex stella della Juventus Cristiano Ronaldo: ecco il retroscena

Come si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, è stata una vacanza dal sapore di derby d’Italia per Cristiano Ronaldo, ex attaccante della Juve che ha incontrato il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi in barca.

I due hanno discusso amichevolmente di calcio per un bel po’, prima che l’allenatore piacentino gli rivolgesse la seguente frase:

LE PAROLE- «Perché sei andato a giocare in Arabia Ti avrei fatto segnare una quarantina di gol…»

The post Inzaghi incontra Cristiano Ronaldo in barca: «Con me avresti fatto 40 gol» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG