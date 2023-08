Il giornalista Giancarlo Padovan ha detto la sua in merito alla cancellazione dell’amichevole tra Juventus A e B a Villar Perosa

Giancarlo Padovan torna nel suo editoriale per calciomercato.com sulla cancellazione dell’amichevole tra Juventus A e B a Villar Perosa, un allenamento a porte aperte che aveva radici profonde e storicamente importanti per l’intero universo bianconero:

PADOVAN- Mancare l’appuntamento di Villar Perosa è un piccolo sacrilegio laico. Eppure per la prima volta da molto tempo – fatta eccezione per il 2020, l’anno della pandemia – quella méta non sarà contemplata nella geografia del precampionato bianconero. Chiuderla con l’amichevole tra la prima squadra e la formazione B era una sorta di omaggio ai patriarchi che a Villar avevano eretto anche la tomba di famiglia.

Più che una partita era una scampagnata. Perché, in genere, la gara finiva con una pacifica invasione di campo tra il 5’ e il 10’ della ripresa.

Meno di un allenamento. Tuttavia era l’occasione per un abbraccio collettivo con i giocatori, l’allenatore e i dirigenti, una sorta di happening gioioso e scapigliato. Villar forse da domani resterà un ricordo, sostituita da un più ordinato allenamento a porte aperte nello Stadium.

Ma lo Stadium è il luogo delle partite, non la culla della nostalgia, i posti dove sono transitati l’Avvocato e il Dottore, abituati a farsi presentare i giornalisti, ad uno ad uno, anche per parlare d’altro. Di economia, finanza, politica o, più semplicemente, di vita. Tutto cambia e tutto finisce. Anche se chiudere così, apparentemente senza una ragione, è un colpo alla memoria.

The post Padovan Juve: «Chiudere così è un colpo alla memoria» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG