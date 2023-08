L’attaccante della Juventus Women Barbara Bonansea ha parlato della deludente prova della Nazionale agli ultimi Mondiali

Attraverso un post su Instagram, Barbara Bonansea, stella della Juventus Women, torna sugli ultimi mondiali disputati dalla Nazionale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Bonansea (@barbarabonansea)

Ancora cocente la delusione per l’eliminazione nella fase a gironi, ma c’è anche un po’ di rimpianto, come testimoniano le parole della canzone “La musica non c’è” di Coez.

