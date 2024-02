Inzaghi: «L’1-0 sta un po’ stretto all’Inter, c’è rammarico perché meritavamo di più». Le dichiarazioni dell’allenatore

Inzaghi ha rilasciato un’intervista a Sky Sport dopo Inter Atletico Madrid. Queste le dichiarazioni dell’allenatore della capolista di campionato davanti alla Juve.

INZAGHI – «Grande soddisfazione, i ragazzi sono stati bravissimi contro una squadra fisica e tecnica. Non era assolutamente facile superarla. Sappiamo che è l’andata, ci aspetta un ritorno a Madrid importante. C’è un po’ di rammarico: per quanto fatto e creato avremmo meritato qualcosa in più, però questo è il calcio. L’1-0 sta un po’ stretto all’Inter… Sappiamo che il ritorno sarà difficile, ma ci prepareremo nel migliore dei modi. L’anno scorso il Porto rispetto a Milan e Benfica è quello che ci ha creato più problemi per arrivare in finale, è stato un avversario di valore. Tutte le squadre che arrivano agli ottavi sono difficilissime da battere».

