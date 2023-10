Inzaghi: «L’Inter ha tanti obiettivi. Lukaku? Non l’ho visto». Le parole dell’allenatore dopo la partita con la Roma

Inzaghi a Dazn dopo Inter Roma ha mandato un messaggio alla Juve e alle rivali sugli obiettivi dei nerazzurri, intervenendo anche sul ritorno di Lukaku a San Siro. Queste le parole dell’allenatore.

MESSAGGIO ALLA SQUADRA – «Devo fare un plauso ai ragazzi per queste prime 13 partite, ma abbiamo ancora tanti obiettivi e tanta strada da fare. L’obiettivo primario è fare più partite possibili: non sarà semplice, ma lavoriamo ogni giorno, recuperando energie fisiche e mentali. Dobbiamo continuare così».

LUKAKU- «Non ci siamo visti. Il mio pensiero su Lukaku lo avevo già espresso questa estate. Tutti sanno cosa ho fatto per riportarlo qui, nel calcio ogni giorno si devono prendere decisioni. Io me ne son fatto una ragione. Stasera non l’ho visto, l’avrei salutato senza problemi. Le scelte fatte da me sono sempre fatte per il bene della squadra, mai del singolo giocatore».

