Grosso riceve la vicinanza del Marsiglia: «Gli auguriamo pronta guarigione, condanniamo la violenza». Il comunicato

Grosso ha ricevuto un messaggio di vicinanza da parte del Marsiglia dopo l’assalto al pullman del Lione che ha provocato una ferita al volto dell’ex Juve.

IL COMUNICATO – L’Olympique de Marsiglia deplora gli incidenti inaccettabili accaduti questa sera attorno a Vélodrome contro l’autobus della squadra professionistica e contro gli autobus dei tifosi dell’Olympique Lyonnais. Il club augura una pronta guarigione all’allenatore del Lione Fabio Grosso e condanna fermamente questo comportamento violento che non trova posto nel mondo del calcio e nella società. A causa di un pugno di persone prive di sensi, la festa prevista per questa sera è stata rovinata e ha privato 65.000 tifosi della partita di calcio. Il club rispetta la decisione presa dalla Lega Calcio Professionistica e rimane a sua disposizione affinché l’incontro previsto per domenica 29 ottobre si svolga il più rapidamente possibile e nelle migliori condizioni possibili allo Stade Orange Vélodrome.

