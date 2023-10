Highlights e Gol Juventus Next Gen Olbia: le immagini del 3-1 dei bianconeri grazie ad una doppietta di Salifou e gol di Mbangula – VIDEO

La Juventus Next Gen ha battuto l’Olbia per 3-1 nel match valido per l’11° giornata del campionato di Serie C, girone B.

A decidere la sfida sono stati la doppietta di Salifou e il gol nel recupero di Mbangula. Inutile la rete di Nanni per i sardi. Sopra il video con gli highlights e le immagini della vittoria dei bianconeri di Brambilla.

The post Highlights e Gol Juventus Next Gen Olbia: le immagini del 3-1 dei bianconeri – VIDEO appeared first on Juventus News 24.

