Nosotti: «Secondo gol annullato a Kean? Era una normale situazione di gioco». Le parole del giornalista dopo Juve Verona

Il giornalista Marco Nosotti dagli studi di Sky Sport è tornato sul secondo annullato a Kean dal Var durante Juve Verona allo Stadium.

LE PAROLE – «Sul secondo gol di Kean il tocco c’è, ma quale è entità? Il Var dà questa certezza Per me l’arbitro lavora e arbitra sulle sue conoscenze, il suo vissuto e su quel che vede in campo. Questo non lo vede. Per me poteva essere una normale situazione di gioco»

The post Nosotti: «Secondo gol annullato a Kean? Era una normale situazione di gioco» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG