In vista del match di Champions di martedì 20 febbraio, l’Inter si fa forte della statistica di Simone Inzaghi negli scontri diretti

Per superare l’Atletico Madrid, l’Inter ha una strategia quasi infallibile: Simone Inzaghi.

Poche persone, come l’allenatore nerazzurro, sono in grado di mantenere la squadra concentrata e far esprimere al massimo i propri giocatori durante le partite decisive. In meno di tre anni sulla panchina dell’Inter, Inzaghi ha gestito 24 partite eliminatorie (in tutte le competizioni), subendo solo tre sconfitte e ottenendo 17 vittorie, con 39 gol segnati e 16 subiti. Sono numeri da club di alto livello europeo, che dimostrano le qualità dell’allenatore interista, pronto per un’altra notte memorabile

L'articolo Inzaghi maestro degli scontri diretti: il dato che terrorizza l'Atletico proviene da Inter News 24.

