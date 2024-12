Inzaghi ne lancia un altro in Prima Squadra: scopriamo chi è

L’allenatore nerazzurro nei minuti finali della gara di ieri ha fatto esordire un esterno che da tempo gravitava attorno alla Prima Squadra.

Nel cuore pulsante del calcio italiano, una stella nascente ha fatto il suo debutto in una serata memorabile che resterà incisa nella storia personale di un giovane atleta e nella narrazione di un club pluridecorato.

Si tratta di Mike Aidoo, difensore di origini ghanesi e promessa del vivaio nerazzurro, che ha calcato per la prima volta il prato di San Siro in occasione dell’ottavo di finale di Coppa Italia tra l’Inter e l’Udinese: FcInter1908.it ci aiuta a scoprire le caratteristiche del giocatore.

Il debutto

Mike Aidoo, terzino destro nato nel 2005, ha vissuto un momento che si potrebbe definire come un sogno diventato realtà. Inserito in campo al 89° minuto al posto di Matteo Darmian durante l’Inter-Udinese, Aidoo ha avuto l’opportunità di debuttare in una partita ufficiale con la maglia nerazzurra. Dopo essere stato convocato per la quarta volta in prima squadra, il giovane ha finalmente potuto fare il suo esordio, un momento atteso e sicuramente carico di emozioni, specialmente avvenendo nello storico stadio di San Siro, tempio del calcio italiano.

Gli inizi

L’origine della promessa nerazzurra affonda le radici nella città di Verona, dove Aidoo ha trascorso la sua infanzia e si è formato calcisticamente nel settore giovanile del Chievo. Dopo il fallimento del club, Aidoo è diventato oggetto di interesse per diverse squadre di spicco, ma è stata l’Inter a garantirsi le sue prestazioni. Da allora, Aidoo si è affermato come punto fermo della squadra Primavera, guadagnandosi il rispetto di allenatori e compagni di squadra, oltre alla convocazione nella Nazionale U17.

INTER COPPA PRIMAVERA TIM

Il futuro è adesso

Convocato per importanti incontri europei dopo aver impressionato durante la preparazione estiva, il giovane si è guadagnato parole di elogio da parte dell’allenatore Simone Inzaghi. Grazie al suo contratto con l’Inter valido fino al 30 giugno 2027 e alla sua dedizione sul campo, il 2025 si prospetta come un anno cruciale per il suo sviluppo e consolidamento tra i professionisti. Sotto la guida di esterni come Dumfries, Aidoo ha l’opportunità di raffinare ulteriormente le sue doti tecniche e, magari, di collezionare altre presenze in Prima Squadra.

