Anche il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi sta spingendo affinchè Lukaku rimanga in nerazzurro: ecco la strada percorribile

Come scrive l’edizione odierna di Tuttosport, la volontà da parte dell’Inter e di Lukaku di continuare insieme è ferrea.

Bastasse solo questa, la questione sarebbe chiusa. Il calcio, però, non funziona così: anche i numeri devono quadrare, e il Chelsea non è nella posizione di ignorarli.

LUKAKU- Ha già detto ai dirigenti di volersi ridurre l’ingaggio pur di agevolare la sua permanenza a Milano e ha opposto fiera resistenza all’offerta dell’Al-Hilal. Lukaku, non solo ha detto no, ma è addirittura disposto a guadagnare di meno rispetto a quanto prenderebbe al Chelsea pur di tornare all’Inter.

IL MURO DEL CHELSEA– Il Chelsea ha eretto un muro su un prestito bis. È stato detto a Piero Ausilio e quindi all’avvocato Ledure. I rapporti tra Roc Nations e Todd Boehly possono aiutare, però stavolta pure l’Inter deve fare uno sforzo

LA STRADA PERCORRIBILE DALL’INTER-

Occorrerà quindi trovare una formula che possa accontentare il Chelsea. Per trovare una soluzione c’è tempo fino a metà luglio. La strada più facilmente percorribile – a meno che l’Inter non inserisca un giocatore nell’affare – potrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto, che permetterebbe al club nerazzurro di spalmare l’investimento pure sul prossimo bilancio. Operazione onerosa e complessa ma pure nel caso in cui l’Inter dovesse mollare Lukaku, andrebbe comunque preso un attaccante di livello non avendo però certezze sul fatto che il suo impatto sia tanto devastante. Anche per questo Inzaghi vuole solo il belga

