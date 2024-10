Entrambi i braccetti di destra non sono stati convocati dalle rispettive nazionali e quindi stanno lavorando per migliorare la condizione psico-fisica. Nel cuore delle strategie di ogni grande squadra di calcio, la gestione dell’organico e la rotazione dei giocatori rappresentano spesso la chiave per mantenere l’equilibrio perfetto tra freschezza fisica e coesione tattica. La questione diventa ancor più delicata ed essenziale nel caso di impegni ravvicinati in diverse competizioni, un dilemma che l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi sta affrontando in questa fase della stagione. Calendario fitto A partire dal prossimo week end l’Inter avrà 3 impegni ravvicinati di grande importanza: si parte con la partita di Serie A contro la Roma, si prosegue con quello di Champions League contro lo Young Boys, per finire al big match con la Juventus. Simone Inzaghi si trova a dover fare delle scelte importanti per quanto riguarda la formazione della squadra, in particolare per la […]

Leggi l’articolo completo Inzaghi pensa già alle prossime 3 gare: ecco come verrà gestito il duello Pavard-Bisseck, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG