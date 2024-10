Il vicepresidente nerazzurro è stato sentito ieri ed il suo colloquio è stato molto più lungo di quello dell’allenatore. Nel cuore del calcio italiano, particolari vicende giudiziarie stanno attirando l’attenzione del pubblico e dei media. Javier Zanetti, icona del calcio internazionale e vicepresidente dell’Inter, si è ritrovato al centro di un’interrogazione legata all’inchiesta “Doppia Curva“. L’interrogatorio L’ex capitano nerazzurro è stato coinvolto nell’inchiesta non come indagato, ma in qualità di persona informata sui fatti, a causa di alcune intercettazioni venute a galla. Ieri c’è stata l’audizione davanti alle autorità giudiziarie: come riporta la Gazzetta dello Sport, si è svolta in un clima disteso, lontano dai riflettori mediatici, e ha avuto una durata significativamente più lunga rispetto a quella di Simone Inzaghi avvenuta il giorno precedente. I chiarimenti Durante l’interrogatorio, Zanetti ha chiarito le dinamiche relative a certe pressioni esercitate da capi ultras sull’Inter. Ha ammesso di essere stato avvicinato da […]

